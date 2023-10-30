نتانياهو: إسرائيل تحقق تقدمًا منتظمًا في حرب غزة

نتانياهو: إسرائيل تحقق تقدمًا منتظمًا في حرب غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أن الجيش يحرز تقدمًا منتظمًا في قطاع غزة في اليوم الرابع والعشرين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية.



وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو وزعه مكتبه: "لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدمًا منتظمًا خطوة بخطوة".