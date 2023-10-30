أوكرانيا تتّهم روسيا بمحاولة "إلقاء مسؤولية" أعمال الشغب في مطار داغستان على كييف

رفضت أوكرانيا اتهامات روسيا بأن كييف أدت "دورا رئيسيا" في أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل، التي أدت إلى إغلاق مطار في جمهورية داغستان ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز الأحد.



واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو أن "اتهامات وزارة الخارجية الروسية لأوكرانيا بأن لها دورا في أحداث داغستان هي محاولة لإلقاء المسؤولية" على كييف.