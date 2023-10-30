الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جندية رهينة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين تحرير جندية كانت ضمن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وأوضح الجيش في بيان أنه "تم الليلة الماضية إطلاق الجندية أوري مغيديش خلال العملية البرية" التي نفذها الجيش في القطاع.