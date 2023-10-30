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o
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o
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نتنياهو: الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر
أخبار دولية
2023-10-30 | 13:34
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نتنياهو: الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر
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نتنياهو: الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر
كشف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنيناهو تفاصيل عملية اطلاق الجندية الاسرائيلية.
واكد ان القضاء على حماس مسؤوليته الان.
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