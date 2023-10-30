الأمم المتحدة تحذر من أن الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

حذر مسؤول أممي الإثنين من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر محكوم عليه بالفشل، مدينًا فرض إسرائيل عقابًا جماعيًا على سكان القطاع في حربها ضد حركة حماس.وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة"، معتبرًا أن "الترتيب الراهن محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادًا ومتلائمًا مع الحاجات الإنسانية غير المسبوقة في القطاع."