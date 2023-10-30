قوات الدعم السريع تفرج عن 64 جنديًا من الجيش السوداني

قوات الدعم السريع تفرج عن 64 جنديًا من الجيش السوداني

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين أن قوات الدعم السريع أفرجت عن 64 جنديًا من الجيش السوداني كانت تحتجزهم، وذلك بينما يجري الطرفان مباحثات سعيًا لوقف إطلاق نار في الحرب المستمرة بينهما منذ أشهر.



وقالت اللجنة في بيان إنها "يسرت الإثنين إطلاق سراح 64 محتجزًا ينتمون للقوات المسلحة السودانية كانت قوات الدعم السريع تحتجزهم".



وأضافت: "نقل الأشخاص المفرج عنهم من الخرطوم إلى ود مدني (على بعد 200 كلم جنوب العاصمة) بناءً على طلب من طرفي النزاع بأن تضطلع اللجنة الدولية وتقوم بدور الوسيط المحايد في هذه العملية".