بوتين يحمل أوكرانيا وحلفاءها الغربيين مسؤولية أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل في مطار داغستان

إتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بتدبير أعمال شغب مناهضة لإسرائيل وقعت مساء الأحد في مطار محج قلعة في داغستان ذات الغالبية المسلمة، داعيًا أجهزته الأمنية إلى إتخاذ تدابير حازمة.وجاء في تصريح متلفز للرئيس الروسي: "أحداث محج قلعة في الليلة الماضية تم التحريض عليها أيضًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصًا من أوكرانيا، بواسطة عناصر أجهزة خاصة غربية".واتهم بوتين الأوكرانيين بأنهم يسعون تحت قيادة رعاتهم الغربيين للتسبب بمجازر في روسيا.ووجه الرئيس الروسي إصبع الإتهام إلى الولايات المتحدة الداعمة لكييف في النزاع الدائر بينها وبين موسكو.وقال: "مع عدم تحقيقها نجاحات في ميدان المعركة، تأمل الولايات المتحدة تقسيمنا في ما يتعلق بروسيا من الداخل لإضعافنا وزرع الإرتباك".