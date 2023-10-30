واشنطن تقول إنها لا تدعم حاليًا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أكد البيت الأبيض الإثنين أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على وجوب الإستعاضة عنها بتوقفات مؤقتة للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفًا: "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليًا".