البيت الأبيض واثق من زيادة المساعدات إلى غزة إلى 100 شاحنة يوميًا

أعرب البيت الأبيض الإثنين عن ثقته بأن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر سيصل إلى نحو 100 يوميًا خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة زيادة عدد الشاحنات إلى 100 يوميًا... نحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.