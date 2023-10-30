دول في مجلس الأمن تسعى لصياغة مسودة مشروع قرار حول وقف النار في غزة... فإلى ما وصلت؟

دول في مجلس الأمن تسعى لصياغة مسودة مشروع قرار حول وقف النار في غزة... فإلى ما وصلت؟

في نيويورك، تسعى الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها البرازيل، لصياغة مسودة مشروع قرار حول وقف النار، لكنه يواجه عقبات كثيرة.

وأشارت معلومات للـLBCI إلى أن التوجه في صياغة المسودة هو الدعوة إلى هدنة إنسانية مؤقتة، طالما أن وقف النار يواجه رفضًا من الدول المؤيدة لإسرائيل.