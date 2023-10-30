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o
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بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
2023-10-30 | 18:48
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بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
كشف البيت الأبيض الإثنين مجموعة قواعد ومبادىء تهدف إلى التحقق من أن أميركا ترسم الطريق لتنظيم الذكاء الإصطناعي، وهو ملف يحظى بمنافسة دولية شرسة.
وسيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسومًا يفرض، بين أمور أخرى، على مطوري الذكاء الإصطناعي نقل نتائج إختباراتهم الأمنية إلى الحكومة الفدرالية عندما تطرح مشاريعهم خطرًا جديًا من ناحية الأمن القومي وأمن الإقتصاد الوطني أو الصحة العامة.
ومن المقرر أن تعرض المبادرة الإثنين خلال حدث رسمي في البيت الأبيض.
أخبار دولية
البيت الأبيض
الذكاء الإصطناعي
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