عبد اللهيان غادر طهران متوجها إلى الدوحة

عبد اللهيان غادر طهران متوجها إلى الدوحة



غادر وزير خارجية ايران أمير عبد اللهيان طهران متوجها إلى الدوحة للقاء والتحدث مع كبار المسؤولين في قطر.



ويأتي التشاور وتبادل وجهات النظر مع السلطات القطرية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وإنهاء الهجمات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على رأس النقاش وتبادل وجهات النظر.