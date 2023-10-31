اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه

اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني..

تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وناقش المتحدثان الوضع الإنساني في غزة في خضم العمليات العسكرية الإسرائيلية عقب الهجمات الإرهابية المروعة والمتواصلة التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.



وأعاد بلينكن التأكيد على شكره للحكومة القطرية على عملها الرامي إلى ضمان خروج المواطنين الأميركيين والأجانب من غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وبمن فيهم رهينتين أميركيتين، وجهودها المتواصلة لتجنب اتساع رقعة الصراع.



وناقش المتحدثان أيضا أهمية حماية كافة المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للشعب الفلسطيني.