الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه

أخبار دولية
2023-10-31 | 02:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني.. وهذا ما تم البحث فيه

اتصال بين بلينكن ووزير الخارجية القطري آل ثاني..

تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

وناقش المتحدثان الوضع الإنساني في غزة في خضم العمليات العسكرية الإسرائيلية عقب الهجمات الإرهابية المروعة والمتواصلة التي تشنها حركة حماس على إسرائيل. 

وأعاد بلينكن التأكيد على شكره للحكومة القطرية على عملها الرامي إلى ضمان خروج المواطنين الأميركيين والأجانب من غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وبمن فيهم رهينتين أميركيتين، وجهودها المتواصلة لتجنب اتساع رقعة الصراع. 

وناقش المتحدثان أيضا أهمية حماية كافة المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للشعب الفلسطيني.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بلينكن

وزير الخارجية القطري

LBCI التالي
ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة
عبد اللهيان غادر طهران متوجها إلى الدوحة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:11

الخارجية الأميركية: بلينكن اتصل برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حيث ناقشا الوضع الإنساني في غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2023-10-29

الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع نظيره التركي ضرورة قيام الزعماء الإقليميين بمنع توسع الصراع

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-29

الجزيرة: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد باتصال مع وزير الخارجية الإيراني ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

LBCI
أخبار دولية
2023-10-24

بلينكن يحذر ايران: واشنطن سترد "في شكل حاسم" على أي هجوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:20

ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة

LBCI
أخبار دولية
02:09

عبد اللهيان غادر طهران متوجها إلى الدوحة

LBCI
أخبار دولية
01:45

وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين رهائن لدى حماس

LBCI
أخبار دولية
01:41

مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم جهود المبعوث الأممي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-17

سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!

LBCI
أخبار دولية
18:48

بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

LBCI
فنّ
2023-09-14

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

رحل "مسيو أنطوان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
14:55

جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
منوعات
10:38

أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
منوعات
10:25

بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)

LBCI
منوعات
07:23

بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!

LBCI
خبر عاجل
15:45

جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية

LBCI
فنّ
06:02

"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More