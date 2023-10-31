ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ان بلاده تتابع ما يجري في غزة من أحداث دامية وتستنكر الانتهاكات والقصف الإسرائيلي الغاشم.



وفي كلمة خلال افتتاح الدور العادي من الفصل التشريعي لمجلس الأمة، طالب ولي العهد بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.