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مشاهد من التحام القسام والجيش الاسرائيلي غرب "إيرز" الأحد 29 تشرين الأول واشتباكهم معه
أخبار دولية
2023-10-31 | 05:46
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مشاهد من التحام القسام والجيش الاسرائيلي غرب "إيرز" الأحد 29 تشرين الأول واشتباكهم معه
نشرت كتائب القسام فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بثّت فيه التحام القسام بالجيش الاسرائيلي غرب "إيرز" يوم الأحد 29 تشرين الأول واشتباكهم معه.
اليكم الفيديو أدناه
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