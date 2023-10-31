ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8525 قتيلا

قتل 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان "ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".