المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار

المتحدثُ باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولاياتِ المتحدة لا تؤيدُ دعواتِ وقفِ إطلاقِ النار



اكد المتحدثُ باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الولاياتِ المتحدة لا تؤيدُ دعواتِ وقفِ إطلاقِ النار بين إسرائيل وحركة حماس.



وشددَ على الاستعاضةِ عن هذه الدعوات بهدنٍ إنسانيةٍ موقتةٍ لإتاحةِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانية إلى غزة.