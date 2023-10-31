أدرعي: سلاح الجو أحبط تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر وتم اعتراض صاروخ أرض أرض

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان "سلاح الجو أحبط تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر؛ لأول مرة منذ بداية الحرب نُفذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة "حيتس" الدفاعية للمدى الطويل".



وقال "تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلِق باتجاه أراضي إسرائيل من منطقة البحر الأحمر من خلال منظومة السهم-حيتس للمدى الطويل، وتابعت منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو مسار الصاروخ حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب".



واضاف "تم استنفار طائرات الجيش السرائيلي في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث اعترضت أهدافًا معادية حلقت في المنطقة، وتم اعتراض جميع التهديدات خارج الاراضي الاسرائيلية ولم يتم رصد أي خرق للسيادة الاسرائيلية."