الكنيسة الأرثوذكسية تدين "استهداف" اسرائيل لمركزها الثقافي في غزة

دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية "استهداف" اسرائيل لمركزها الثقافي في مدينة غزة فجر الثلاثاء، معتبرة أنه "غير مبرر".



وقالت البطريركية في بيان إن "استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي تل الهوى في غزة بالقصف فجر اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي، يمثل تجسيدًا لإصرار إسرائيل غير المُبرر على تدمير البنية التحتية المَدَنية ومراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ المدنيين في القطاع المحاصر".

