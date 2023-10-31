الجيش الإسرائيلي يقول إنه يخوض "معارك ضارية" مع حماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.



وقال الجيش في بيان إن قواته "تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة"، متحدثا عن مقتل "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية.



من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة"، ويستهدفون "آليتين" ما أدى الى "اشتعال النيران فيهما"، و"يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى" في بيت حانون بشمال القطاع.