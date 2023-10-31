مئة انذار بوجود قنبلة في مطارات فرنسا في الأسبوعين الأخيرين

تلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة على ما قال وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحا أن مصدرها عنوانين إلكترونية عدة.



وأكد بون لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية: "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".



وأضاف: "تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفا حازما جدا".



وأشار الوزير إلى توقيف رجل في محطة "غار دو ليون" في باريس للقطارات وبوشرت إجراءات قضائية في حقه، كاشفا أيضا عن حصول بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية.



وإلى جانب الإنذارات بوجود قنابل، "تضاعفت تقريبا البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".



ورفعت فرنسا مستوى الانذار إلى حده الاقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب سلك الطريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.