الكرملين يؤكد أن الشركات الغربية لن تغادر روسيا "مجانا"

الكرملين: الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن "تغادر مجانا"

أعلن الكرملين الثلاثاء، أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن "تغادر مجانا" وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.



وشددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.



وغادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية منذ أطلقت موسكو هجومها على أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا".



وأضاف: "لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها".



وفرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.



ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.



وينبغي بأن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50 في المئة ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15 في المئة من القيمة السوقية للشركة.



وقال بيسكوف الثلاثاء: "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".