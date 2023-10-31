بلينكن: بوتين يسعى "لتحقيق مكاسب" من الحرب بين إسرائيل وحماس

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس سعيا لخفض الدعم الغربي لأوكرانيا.



وقال بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن "بوتين يسعى لتحقيق مكاسب من هجوم حماس على إسرائيل أملا في أن يشتت ذلك انتباهنا... وأن يفضي إلى سحب الولايات المتحدة مواردها" من أوكرانيا.