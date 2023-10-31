"مجزرة جديدة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا

أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن الجيش الاسرائيلي دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، كاشفة أن المخيم تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.



وأعلنت الوزارة أن العدد الأولي لضحايا مجزرة مخيم جباليا يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح.



ولفتت الى أن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء.