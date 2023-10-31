وزير الدفاع الأميركي: وقف دعم واشنطن لأوكرانيا سيصبّ في صالح بوتين

رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينجح في سعيه الى الاستيلاء على أراض أوكرانية إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها لكييف.



وقال خلال جلسة أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية لأولويات للأمن القومي تتضمن 44,4 مليار دولار لأوكرانيا: "يمكنني أن أضمن لكم أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين".



وأضاف: "إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، سيصبح بوتين أقوى وسينجح في القيام بما يريده في الاستيلاء على أراض سيادية لجارته".