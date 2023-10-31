الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين من الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.



وقال الجيش في بيان: "إن "جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة"، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض "معارك ضارية" مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.