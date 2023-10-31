مستشارِ الأمن القومي ووزيرِ الدفاع السعودي شدّدا على أهميةِ العملِ من أجلِ تحقيقِ سلامٍ مستدام

شددَ مستشارِ الأمن القومي جيك سوليفان ووزيرِ الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود على أهميةِ العملِ من أجلِ تحقيقِ سلامٍ مستدام.



وأكد وزيرُ الدفاع السعوديّ، بعد لقاء، في البيت الأبيض، في تغريدةٍ، ضرورةَ وقفِ إطلاقِ النارِ، في غزة بشكلٍ فوريٍّ وحمايةِ المدنيينَ والسماحِ بدخولِ المساعداتِ واستئنافِ مسارِ السلام.



وشدد على أنّ الطرفين ناقشا المستجداتِن في اليمن، ونتائجَ جهودِ المملكةِ لإنهاءِ الأزمةِ.