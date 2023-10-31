لجنة حماية الصحافيين: مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس

قتل 31 صحافيا على الأقل هم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحافيين".



وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجِّلها في صفوف الصحافيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.



وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة، الى إصابة ثمانية صحافيين بجروح وفقدان تسعة، موضحة أن أرقامها تشمل قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية والمناطق الحدودية في جنوب لبنان.



ونشرت المنظمة الاثنين لائحة بأسماء الضحاياK موضحة أنها تستند على "معلومات حصلت عليها من مصادرها في المنطقة، ومن أخبار نشرتها وسائل إعلام".



وأشارت المنظمة أيضا إلى أن تحريات وتحقيقات ما تزال جارية للتأكد من اختفاء أو مقتل صحافيين آخرين.



وأوردت لجنة حماية الصحافيين أيضا تسجيل هجمات متواصلة وتوقيفات وتهديدات وفرض رقابة واغتيال أقارب صحافيين، من دون إعطاء أرقام.