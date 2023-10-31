الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال

حذّرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف من الأطفال.



وأشارت إلى أنها تتخوف من احتمال وفاة المزيد منهم بسبب الجفاف، في ظل الحرب الدائرة، بين إسرائيل وحماس.