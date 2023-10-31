مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن الى تجاوز الانقسام ووقف "دوامة الموت" في الشرق الأوسط

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.



وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك: "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".