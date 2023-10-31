لافروف: الضربات الإسرائيلية في سوريا غير مقبولة

اعتبر وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف أنّ الضربات الإسرائيلية، في سوريا، غير مقبولة.



وأعرب الوزير ونظيره السوريّ فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفيّ، عن قلقهما من أن يتم استخدام الشرق الأوسط لتصفية حسابات جيوسياسية، وَفق وزارة الخارجية الروسية.



وأكّد لافروف أنّه من غير المقبول أن يتوسع التصعيد العسكري إلى سوريا ودول أخرى، في المنطقة، وفق بيان الخارجية.



وقالت الوزارة إنّ لافروف شدد على الطابع غير المقبول للضربات الاسرائيلية على الأراضي السورية والتي أصبحت متكررة أكثر في إطار الاحداث المتعلقة بقطاع غزة.