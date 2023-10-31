بوريل يندد بهجمات مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بشدة" بالهجمات التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة.



وتناول بوريل، في اتصالات، مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسيّ وإعادة إطلاق عملية السلام إضافة إلى التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين.