مصر تستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح

تستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة، على ما أفادت مصادر طبية وأمنية الثلاثاء.



وقال مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة فراس برس: "ستتواجد فرق طبية غدا عند معبر رفح لفحص الحالات الآتية (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.