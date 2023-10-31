أوستن: معارك اليوم سوف تحدد الأمن العالمي لسنوات مقبلة

على وقع الهجمات في الشرق الأوسط، استمع مجلس الشيوخ الأميركي الى وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن.



وقال اوستن: "معارك اليوم سوف تحدد الأمن العالمي لسنوات مقبلة".