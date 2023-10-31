الجيش الإسرائيلي يؤكد شنّ غارة جوية في مخيم جباليا ومقتل قيادي في حماس

أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، مشيرا أن العملية نجحت في قتل قيادي في حركة حماس مرتبط بهجمات 7 من تشرين الاول في إسرائيل.



وقال الجيش في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مضيفا: "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد "الارهابيين" و"البنية التحتية الإرهابية" التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".