قبرص تسعى لفتح ممر بحري لنقل المساعدات الانسانية الى غزة

أعلنت قبرص الثلاثاء أنها تكثف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأثار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المسألة مع قادة الاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي وقال إنه سيبحثها لاحقا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وقال خريستودوليدس إن "قبرص مستعدة للمساهمة في إنشاء ممر بحري من الموانئ القبرصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وأضاف: "اليوم سأتحدث مرة أخرى مع رئيس وزراء إسرائيل وكذلك مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة لمعرفة كيف نمضي في تطبيق هذه المبادرة من جانب جمهورية قبرص".



وأكد ان قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الاوروبي الى قطاع غزة، "مستعدة للعب دور مهم".

وتعتبر قبرص ان قربها من غزة (حوالى 370 كلم شمال غرب) وعلاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع الدول العربية المجاورة واسرائيل تجعلها نقطة انطلاق مثالية لنقل المساعدات.