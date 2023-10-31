البيت الأبيض: بايدن "يسعى" إلى محادثات "بناءة" مع شي جينبينغ الشهر المقبل في سان فرانسيسكو

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة في سان فرانسيسكو الشهر المقبل لاجراء محادثات "بناءة".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "نسعى إلى محادثات بناءة، اجتماع بين الزعيمين في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني".



وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس: "هناك اتفاق من حيث المبدأ للاجتماع في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني. لا زلنا نعمل على تفاصيل مهمة ضرورية لاستكمال تلك الخطط".