العاهل الأردنيّ لبايدن: للعمل على هدنة إنسانية فورية في غزة

أبلغ العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الرئيس الأمريكيّ جو بايدن بالحاجة إلى العمل نحو هدنة إنسانية فورية، في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون انقطاع.



ونقل بيان للقصر الملكيّ عن العاهل الأردنيّ قوله إنّه أكّد، خلال اتصال، مع بايدن ضرورة وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الرامية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسيّ.