السعودية تدين "الاستهداف اللاإنساني" لمخيم جباليا في قطاع غزة

أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أن المملكة تدين بأشد العبارات "الاستهداف اللاإنساني" من قبل الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.