متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس

صباغ أحمر رمز إلى إراقة الدماء في قطاع غزة

اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتوقف عدة مرات، في خطابه، داخل الكونغرس بسبب هتافات المتظاهرين بـ"إنقاذ أطفال غزة" ووقف الدعم الأمريكي للاحتلال وإيقاف العدوان على غزة.



وقطع متظاهرون خطاب وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعًا".