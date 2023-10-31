أ.ف.ب: بلينكن يزور إسرائيل الجمعة

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن متحدّث باسمه.



وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إنّ بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة".