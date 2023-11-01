السعودية "تدين بأشدّ العبارات" الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا

أدانت السعودية فجر الأربعاء "بأشدّ العبارات" الغارة التي شنّتها إسرائيل على مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى، محذّرة من "كارثة إنسانية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".



والثلاثاء، قُتل عشرات الفلسطينيين في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس ضالع في هجوم السابع من تشرين الأول.



وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع فقد قُتل في الغارة خمسون شخصاً على الأقلّ.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ الرياض "تدين بأشدّ العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر".