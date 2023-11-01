تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة

استدعت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجاً على الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي تشنّه الدولة العبرية على حركة حماس في قطاع غزة.



واتّهمت سانتياغو الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" في غزة، في حين اتّهمته بوغزتا بارتكاب "مجزرة" في القطاع.



وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".



وأضافت أنّ سانتياغو "تدين بقوة وتراقب بقلق بالغ" العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مؤكّدة إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكّان المدنيين الفلسطينيين في غزة".

