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انقطاع "كامل" لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

أخبار دولية
2023-11-01 | 01:06
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انقطاع &quot;كامل&quot; لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
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انقطاع "كامل" لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية فجر الأربعاء أنّ كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية في قطاع غزة "انقطعت بالكامل".
     
وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".
     

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