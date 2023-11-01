بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة

أعلنت بوليفيا الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجاً على الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.



وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إنّ الحكومة "قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضاً وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة".



كما أعلنت وزيرة الرئاسة ماريا نيلا برادا أنّ لاباز بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.



وقالت في المؤتمر الصحافي نفسه "نطالب بوضع حدّ للهجمات" في قطاع غزة.



وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات "تسبّبت حتى الآن بمقتل آلاف المدنيين وبتهجير قسري للفلسطينيين".

