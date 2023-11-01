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بلينكن يزور إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة
أخبار دولية
2023-11-01 | 01:09
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بلينكن يزور إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة
يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن الثلاثاء متحدّث باسمه.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إنّ بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت خبر هذه الزيارة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.
أخبار دولية
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