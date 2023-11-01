رهينة سابقة لدى حماس تعود إلى الولايات المتحدة

أعلن مسؤول إسرائيلي الثلاثاء أنّ الشابة الأميركية-الإسرائيلية ناتالي رانان، وهي واحدة من أكثر من 200 شخص احتجزتهم حركة حماس رهائن خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد حوالي أسبوعين من اختطافهما، عادت إلى الولايات المتّحدة.



وقال يينام كوهين، القنصل العام الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأميركي، "أشعر بالارتياح لرؤية ناتالي في ديارها".



وأضاف في بيان أنّ "عائلتها كانت تنتظر عودتها بقلق، واليوم أشاركهم سعادتهم".