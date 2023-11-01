مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً في إسرائيل

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة في بلد يخوض منذ أسابيع حرباً ضدّ حركة حماس.



وعلى الرّغم من أنّ الدولة العبرية حليف رئيسي للولايات المتّحدة إلا أنّ منصب السفير الأميركي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز.



والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.