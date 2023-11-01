مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاء

أعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح طالبا عدم كشف اسمه "عبور اول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم" الأربعاء.وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.