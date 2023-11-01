إسرائيل تعتبر قطع بوليفيا العلاقات الدبلوماسية معها "استسلاما للإرهاب"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاربعاء انها تعتبر قطع بوليفيا العلاقات الدبلوماسية معها "استسلاما للإرهاب".



وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "إن قرار بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو استسلام للإرهاب ونظام آية الله في إيران"، بعدما أعلنت الحكومة البوليفية الثلاثاء اتخاذ هذا القرار "لرفضها وادانتها الهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة".